OM : 5 indésirables et 2 surprises au mercato !

Présent mardi à la conférence de presse de présentation de son nouvel entraîneur Igor Tudor, Pablo Longoria a promis un mercato agité à l’OM.

Et pour cause, le président de l’Olympique de Marseille a juré que cinq à huit joueurs allaient poser leurs valises en Provence dans les semaines à venir. Pour l’heure, deux recrues ont signé à l’OM : Samuel Gigot (Spartak Moscou) et Isaak Touré (Le Havre). Ces derniers jours, le mercato a connu un ralentissement logique avec le départ de Jorge Sampaoli et la venue d’Igor Tudor. Les profils des joueurs ciblés ne sont plus exactement les mêmes, notamment au milieu de terrain. Cela étant, Pablo Longoria et Javier Ribalta travaillent d’arrachepied pour satisfaire au plus vite les exigences du technicien croate. En parallèle, l’état-major de l’OM cherche à se débarrasser de certains joueurs classés comme indésirables en raison de leur salaire ou de leur incompatibilité avec le jeu prôné par Igor Tudor. Et selon L’Equipe, cinq joueurs sont d’ores et déjà poussés vers la sortie.

Mandanda, Alvaro, des gros salaires vers la sortie

C’est indirectement le cas de Steve Mandanda, à qui l’OM a refusé de promettre une place de titulaire au cours des dernières discussions. Encore mardi en conférence de presse, Pablo Longoria a expliqué que le fonctionnement des gardiens à Marseille serait le même que celui de la saison dernière avec une concurrence entre Mandanda et Pau Lopez. Un système qui ne convient pas à l’historique capitaine de l’OM, lequel va s’engager pour deux ans avec Rennes. Au rayon des départs, le champion du monde 2018 a de grandes chances d’être rapidement imité par Alvaro Gonzalez. La situation de l’Espagnol n’a pas changé malgré le changement de coach et l’ex-défenseur de Villarreal va partir dans les prochains jours. En défense, Duje Caleta-Car est également poussé vers la sortie mais pour des raisons différentes.

Amavi et Radonjic finalement conservés ?

Le compatriote croate d’Igor Tudor a réalisé une belle saison 2021-2022 sous les ordres de Jorge Sampaoli, mais sa situation contractuelle oblige l’OM à le vendre pour ne pas risquer un départ libre dans un an. Enfin, Kevin Strootman est lui aussi poussé vers la sortie avec insistance. Le Néerlandais, de retour de prêt et à qui il ne reste plus qu’une année de contrat à Marseille, n’entre pas dans les plans de l’OM pour la saison à venir et son salaire est le plus gros de l’effectif phocéen. Au rayon des surprises, on notera en revanche que pour l’heure, Jordan Amavi et Nemanja Radonjic ne sont pas classés au rayon des indésirables par l’état-major de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, il semblerait qu’Igor Tudor souhaite voir à l’entraînement les deux joueurs, qui étaient respectivement prêtés à Nice et au Benfica Lisbonne la saison dernière et qui font partie du groupe qui a repris l’entraînement la semaine dernière. La preuve qu’avec un nouveau coach, les cartes sont rabattues, ce dont compte bien profiter Jordan Amavi, lequel a déjà fait part en interne de son désir de s’imposer de nouveau à l’OM.