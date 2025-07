OM ‍: 40 joueurs ciblés, la cellule de recrutement en surchauffe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très actif en ce début de mercato, l’OM a déjà enregistré trois signatures. Et ce n’est pas fini, Medhi Benatia ayant bien l’intention de frapper fort cet été pour offrir une équipe très compétitive à Roberto De Zerbi.

Comme souvent à Marseille, le mercato estival est un temps fort de l’année. Cet été, pas question de déroger à la règle même si la situation est différente des années précédentes. Cette fois, pas de changement d’entraîneur ni de refonte de l’effectif dans sa totalité ou presque. L’idée est de conserver l’ossature de la saison précédente en gardant Rulli, Murillo, Balerdi, Rabiot, Hojbjerg, Greenwood ou encore Gouiri, en apportant des renforts importants. Trois joueurs ont déjà rejoint l’OM en ce début de mercato : Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina. Medhi Benatia n’a pas chômé en ce début du mois de juillet, mais ce n’est encore rien à côté de ce que prépare le directeur sportif marocain.

La preuve, La Provence révèle dans son édition du jour que plus de 40 joueurs sont ciblés par l’Olympique de Marseille depuis le mois de juin afin de potentiellement venir renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Bien sûr, il n’est pas question d’imiter Chelsea et d’entasser les recrues par dizaine à Marseille cet été. Mais le nombre de pistes explorées prouve à quel point l’OM est actif et multiplie les dossiers, parfois à plusieurs postes pour avoir des solutions de secours en cas d’échec.

L'OM multiplie les pistes à tous les postes

C’est notamment le cas pour le poste très recherché d’ailier gauche, où Marseille mène de front les dossiers Igor Paixao (Feyenoord) et Malick Fofana (OL), sachant très bien qu’il n’y a aucune chance que les deux joueurs posent leurs valises en Provence. Pour rappel, en plus de faire venir un attaquant gauche amené à être le pendant de Mason Greenwood cet été, l’OM souhaite encore faire venir un avant-centre (Aubameyang?), une doublure au poste d’ailier droit, un défenseur central et un latéral. Sans compter qu’un potentiel départ de Valentin Rongier, en fin de contrat dans un an, devra être compensé. On comprend mieux pourquoi la cellule de recrutement marseillaise est mise à contribution avec des dizaines de profils étudiés depuis le début de l’été.