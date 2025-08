OM ‍: 37,5ME pour Joel Ordonez, Bruges menace Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille souhaite recruter Joel Ordonez, lequel souhaite rejoindre l'OM si les deux clubs s'entendent. Sauf que Bruges est d'un appétit redoutable concernant la vente du défenseur équatorien.

Si le dossier Igor Paixao s'est longtemps heurté à l'appétit financier des dirigeants de Feyenoord, cela semble être parti dans le même sens par rapport à la possible signature de Joel Ordonez à l'OM. Roberto De Zerbi a validé la venue du compatriote de Pacho, et ce sont désormais Pablo Longoria et Medhi Benatia qui sont à la manœuvre pour aboutir à un accord avec le club belge où Ordonez a encore trois ans de contrat. Et cela ne s'annonce pas facile pour le duo de l'Olympique de Marseille. Comme l'explique Olivier Plancke, journaliste du site spécialisé Voetbalnieuws.be, si le défenseur international équatorien commence à sérieusement s'agacer des exigences financières de son club, cela n'empêche pas Bruges de faire grimper le prix de son joueur à 37,5 millions d'euros. Et la dernière offre de l'OM, à savoir 30ME plus des bonus, a d'ores et déjà été repoussée.

Bruges ne lâche rien à l'OM

En tout début de mercato, le club belge avait fixé le prix du transfert de Joel Ordonez autour de celui du prix d'Abakar Sylla, record des ventes pour Bruges lorsqu'il avait quitté la Jupiler League pour rejoindre Strasbourg moyennant 20 millions d'euros. Mais, deux ans plus tard, ce record devrait exploser si l'Olympique de Marseille cède à la demande belge. Pour Tomas Taecke, journaliste pour Het Laatste Nieuws, même si Joel Ordonez s'est fâché très fort, au point de refuser de s'entraîner la semaine passée pour forcer son départ à l'OM, Bruges ne cède pas et veut 37,5 millions d'euros bonus compris pour son défenseur.

Nouveau record de transfert pour l'Olympique de Marseille

Cependant, le média belge précise que le club flandrien pourrait accepter une offre de 30 millions d'euros cash, plus des bonus s'étalant sur la durée du contrat de Joel Ordonez avec l'Olympique de Marseille. A voir si après avoir déboursé 35 millions d'euros bonus compris pour Igor Paixao, ce qui était le record pour le club phocéen, l'OM ira encore plus haut durant ce mercato estival 2025 déjà très spectaculaire. C'est le prix à payer pour s'offrir un défenseur de haut niveau dans un secteur de jeu où Roberto De Zerbi attend des renforts.