OM : 3 recrues arrivent cette semaine, Longoria accélère

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM risque de s’animer cette semaine avec deux à trois recrues espérées d’ici à dimanche par Pablo Longoria.

Pour l’heure, l’Olympique de Marseille compte trois recrues lors de ce mercato estival : Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, trois défenseurs centraux. Pablo Longoria a compensé les départ d’Alvaro Gonzalez, de William Saliba et celui, probable, à venir, de Duje Caleta-Car. Désormais, le président de l’OM peut se consacrer aux autres postes à renforcer. La priorité des derniers jours est donnée aux pistons. En effet, Igor Tudor veut évoluer avec un système tactique à trois défenseurs. Par conséquent, il lui faut un piston de haut niveau de chaque côté. Les priorités du club sont connues : elles mènent à Jonathan Clauss (Lens) à droite et à Nuno Tavares (Arsenal) à gauche. Deux dossiers dans lesquels l’OM est confiant malgré des difficultés différentes.

L'OM espère trois recrues d'ici à dimanche

En ce qui concerne Jonathan Clauss, l’accord est trouvé avec le joueur mais les négociations sont toujours en cours avec Lens, qui réclame 10 millions d’euros. Un montant dont l’OM, qui a proposé 6 millions d’euros plus un million d’euros de bonus, ne veut pas entendre parler. Le club phocéen prépare toutefois une troisième offre afin de se rapprocher au mieux des exigences lensoises. En ce qui concerne Nuno Tavares, le dossier semble un peu plus compliqué. Et pour cause, le défenseur d’Arsenal réfléchit encore à son avenir et n’est pas totalement convaincu par le projet marseillais. Par conséquent, l’opération tarde un peu selon La Provence. Une information contradictoire avec celle dévoilée par L’Equipe il y a trois jours, qui affirmait que Marseille avait l’accord du joueur et attendait le feu vert d’Arsenal pour un prêt avec option d’achat. Pablo Longoria, qui espère donc trois recrues cette semaine, a également la volonté de boucler la signature de Ruben Blanco (Celta Vigo) afin d’en faire la doublure de Pau Lopez et ainsi compenser le départ de Steve Mandanda au Stade Rennais. La vague de chaleur pourrait donc se confirmer à Marseille cette semaine, où les jours à venir s'annoncent bouillants.