OM ‍: 250.000 euros par mois, Longoria prévient Aubameyang

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les discussions avancent entre l’OM et Pierre-Emerick Aubameyang pour le retour de l’attaquant gabonais. Ce dernier va toutefois devoir faire de très grosses concessions pour que les négociations aboutissent.

A la recherche d’un attaquant pour doubler le poste d’Amine Gouiri la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a fait son choix. Pierre-Emerick Aubameyang est la priorité du club phocéen, un an après son départ pour l’Arabie Saoudite. L’ancien attaquant de Chelsea et du FC Barcelone va de nouveau se retrouver libre, une opportunité que Pablo Longoria et Medhi Benatia ne pouvaient pas rater, eux qui gardent un excellent souvenir du passage d’Aubameyang à Marseille en 2023-2024, saison durant laquelle le Gabonais a claqué 30 buts toutes compétitions confondues.

A 36 ans, « Auba » est lui aussi très emballé à l’idée de revenir à Marseille et fait du club marseillais son choix n°1 pour l’instant, malgré l’approche de plusieurs clubs saoudiens. Reste que selon les informations du Phocéen, il va falloir que l’attaquant passé par Saint-Etienne réalise un énorme effort financier pour rendre possible son retour à Marseille. Le média indique que l’OM ne souhaite pas aller au-delà d’un contrat de « 200 000 à 250 000 euros mensuels, loin de ses standards saoudiens ».

L'OM veut Aubameyang à ses conditions

Concrètement, c’est un salaire quasiment divisé par deux que l’Olympique de Marseille propose à Pierre-Emerick Aubameyang, en comparaison avec le salaire qui avait été offert au joueur gabonais lors de son premier passage en Provence. Mais Aubameyang le sait, il ne viendrait pas avec le même statut. Cette fois, il serait question d’être dans la rotation en tant que doublure de luxe de Gouiri et non pas d’assumer la responsabilité de l’attaque comme ce fut le cas en 2023-2024. Reste maintenant à voir si « PEA » acceptera ce rôle… et ce salaire. Les négociations semblent en tout cas avancer dans le bon sens, et portent sur un contrat de deux ans. Chez les supporters marseillais, on espère que les discussions pourront aboutir afin de retrouver un joueur dont le Vélodrome était tombé amoureux.