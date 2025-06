OM ‍: 24 heures pour un miracle à Rome

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Pisté par l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival, Evan Ndicka pourrait sauver l’AS Roma d’une grosse sanction de la part de l’UEFA.

Le dossier Evan Ndicka pourrait prendre une toute allure au cours des prochaines heures, puisque son club de l’AS Rome doit trouver plus de 10 millions d’euros avant la fin du mois de juin pour éviter des sanctions de la part de l’UEFA. En 2022, la Roma avait conclu un deal avec l’UEFA, avec notamment un accord de règlement de 60 ME de pertes sur l’exercice 2024-2025. Sauf qu’à un jour de la deadline, le club romain a encore 13 ME à trouver pour respecter les directives financières de l’instance qui gère le football européen. En cas d’échec et donc de violation du règlement du fair-play financier, les Giallorossi pourraient subir de nouvelles restrictions en termes de transferts pour ce mercato estival.

La Roma dans l'obligation de vendre Ndicka ?

Pour éviter cela et agir au mieux dans l’urgence, la Roma pourrait céder Evan Ndicka au club le plus offrant. À savoir l’Olympique de Marseille ? Impossible à dire à l’instant T, mais le club phocéen est bien intéressé par le recrutement du défenseur central ivoirien. Évoqué depuis quelques jours, ce deal Ndicka, couplé à un possible échange avec Ismaël Koné, pourrait donc faire les affaires de tout le monde avant le 1er juillet.

Sauf si la Roma trouve une autre solution d’ici là, sachant que le départ de Ndicka forcerait Frédéric Massara à recruter deux nouveaux défenseurs centraux cet été… Pour finir de combler le trou, la Roma pourrait aussi vendre Leandro Paredes à Boca Juniors pour 3,5 ME, tout en économisant sur les salaires de Stephan El Shaarawy et de Mats Hummels. Mais pour le moment, Ndicka est encore très loin de Marseille, sachant que le Besiktas est sur le point de trouver un accord pour l'achat de Tammy Abraham pour environ 20 millions d'euros. Tout sera une question de timing, dans un mercato où il ne fait jurer de rien, surtout avec un Longoria qui flaire toujours la bonne affaire.