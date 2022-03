OM : 20 millions d'euros, cet ancien du Barça fait craquer Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’hiver dernier, l’OM s’était penché sur le cas de Gerard Deulofeu afin de renforcer son attaque avant de finalement miser sur Cédric Bakambu.

L’ancien attaquant de Villarreal présentait l’avantage d’être libre, ce qui a été décisif pour Pablo Longoria au mercato hivernal. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne doivent pas regretter le recrutement de Cédric Bakambu, auteur de trois buts depuis son arrivée malgré un temps de jeu assez limité. Pablo Longoria reste néanmoins très attentif à la situation de Gerard Deulofeu, auteur d’une belle saison en Italie sous les couleurs de l’Udinese. A en croire les informations d’Il Messaggero Veneto, l’ailier espagnol est toujours dans le viseur de l’OM. Et la bonne nouvelle pour le club phocéen, c’est que l’Udinese, en proie à quelques difficultés financières, ne s’opposera pas au départ de l’ancien attaquant du FC Barcelone en cas de proposition intéressante.

Deulofeu devrait quitter l'Udinese cet été

Là où le dossier se complique pour l’Olympique de Marseille, c’est que les dirigeants de l’Udinese réclameraient environ 20 millions d’euros pour le transfert de Gerard Deulofeu, une somme difficile à sortir pour Frank McCourt à moins d’une grosse vente cet été, de Duje Caleta-Car par exemple. Au niveau salarial, l’opération est cependant très réaliste puisque le salaire de Gerard Deulofeu n’est que de 2 millions d’euros par an, ce qui n’en ferait pas l’un des plus gros salaires de l’effectif marseillais, loin de là. Reste maintenant à voir comment la piste Deulofeu évoluera pour l’OM alors que la concurrence sera rude dans ce dossier. Et pour cause, West Ham, le Bétis Séville ainsi que le FC Séville sont également intéressés par Gerard Deulofeu, auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 25 rencontres de Série A. De son côté, le joueur, qui privilégie pour l’instant la Liga, est ouvert à un départ de l’Udinese car il souhaite évoluer dans un club qualifié pour une coupe d’Europe, ce qui sera sans doute le cas de l’OM.