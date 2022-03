OM : 20 millions d'euros, banco gagnant pour Longoria !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très critiqué en début de saison, Gerson est en train de mettre tout le monde d’accord à force d’enchainer les gros matchs avec l’OM.

Buteur à Brest il y a une semaine, Gerson avait réalisé une superbe entrée en jeu contre Bâle jeudi en Europa Conférence League avec une passe décisive pour Cengiz Ünder dans le bouillant stade du Parc Saint-Jacques. Sans surprise, le Brésilien était de retour dans le onze de départ de Jorge Sampaoli pour le match entre l’Olympique de Marseille et Nice au Vélodrome. Une nouvelle fois, Gerson a été excellent, cette fois dans un rôle de piston gauche avec une passe décisive à la clé pour Cédric Bakambu. Crédité d’un 7/10 par le journal L’Equipe, l’international brésilien a hérité de la meilleure note du match dans les colonnes du quotidien national.

🇧🇷 Orgulho pela vitória e atuação de toda equipe. Seguimos fortes e juntos em busca dos nossos objetivos.



🇫🇷 Fiers de la victoire et de la performance de toute l'équipe. Nous continuons forts et ensemble dans la poursuite de nos objectifs.@OM_Officiel pic.twitter.com/qJx3QEXdTD — Gerson Santos (@GersonSantos08) March 21, 2022

« Dimanche soir, le Brésilien de 24 ans a été positionné en piston gauche, après avoir été ailier droit contre Monaco, le 6 mars, puis ailier gauche à Brest, le 13 mars, ou à Bâle lors de son entrée en jeu, jeudi dernier. A chaque fois, le couteau-suisse de l'OM s'est distingué par des prestations généreuses, et cruciales : un but précoce en Bretagne, une jolie passe décisive du gauche en Suisse. Son subtil centre pour Cédric Bakambu, en toute fin de rencontre dimanche, ressemble beaucoup à l'offrande délivrée à Cengiz Ünder en Ligue Conférence Europa, sur l'égalisation marseillaise » analyse L’Equipe, très élogieux envers Gerson, dont le prix d’achat cet été (20 millions d’euros) a fait hurler certains observateurs. Mais ne choque plus personne désormais au vu du rendement du joueur.

Gerson totalement acclimaté à l'OM et à la Ligue 1

Sur le banc de l’OM en raison de la suspension de Jorge Sampaoli dimanche, Jorge Desio a détaillé le rôle sur mesure de Gerson face à Nice. « On avait imaginé un 5-4-1, Gerson étant le cinquième joueur. Il pouvait attaquer de l'extérieur, gagner des duels, physiquement, on comptait sur lui. Il a des qualités de puissance face à des joueurs rapides. On ne voulait pas un latéral traditionnel, quelqu'un qui avait un plus gros volume offensif. Et il avait quatre joueurs pour l'aider à défendre » a analysé l’adjoint de Jorge Sampaoli, lequel était forcément satisfait de la prestation livrée par Gerson contre les Aiglons. Que ce soit défensivement ou dans l’utilisation du ballon, l’ancienne star de Flamengo a livré un match frôlant la perfection. Et ce ne sont pas les supporters de l’OM qui vont dire le contraire.

𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗕𝗟𝗘 🥶



Sur tous les fronts ce soir, notre milieu de terrain a conclu sa 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗫𝗫𝗟 avec une passe décisive 💫



C'est notre 𝗛𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 🇧🇷 #OMOGCN pic.twitter.com/UIpgQC7Uw7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 20, 2022

Sur les réseaux sociaux, les fans de l’Olympique de Marseille ont unanimement salué la prestation XXL livrée par Gerson contre Nice. « Gerson est trop cher, Gerson est super lent, Gerson ne sert à rien, Gerson n'apporte rien dans le jeu, Gerson ne sait pas défendre… Depuis quelques temps Gerson a fermé énormément de bouches L'acclimatation devrait enfin entrer dans le vocabulaire », « Gerson est le meilleur Brésilien de Ligue 1. C’est le tweet », « On en parle du match de @GersonSantos08 ? Énorme ! Et toujours de plus en plus décisif » ou encore « Quelle excellente nouvelle finalement cette non sélection de Gerson avec la Seleção ! Un joueur qui semble piqué au vif par la décision de son sélectionneur et enfin 2 semaines de repos bien mérité pour le milieu olympien. Ne jamais oublier qu’il n’a pas eu de vacances cet été… » pouvait-on lire sur Twitter, où Gerson a conquis les supporters de l’OM avec ce nouveau match abouti contre Nice.