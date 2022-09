OM : 2 sur 2, Pau Lopez se fait foudroyer

Dans : OM.

Par Marc Verti

Défaits par les Spurs 2-0, les Marseillais démarrent timidement leur campagne européenne. Plusieurs joueurs de l'OM ont été pointés du doigt après la défaite, notamment Pau Lopez qui n'a pas rassuré les supporters phocéens.

Marseille faisait son retour en Ligue des Champions, avec du public. Si la formation d'Igor Tudor réalise pour le moment un sans-faute en Ligue 1 avec 5 victoires et 1 match nul, la coupe d'Europe est impitoyable et les Marseillais l'ont compris contre Tottenham. Dominateurs dans le jeu en première période, les joueurs de l'OM ont craqué en seconde période après un doublé de la recrue Richarlison. Plusieurs supporters olympiens ont remis en cause la prestation de Pau Lopez. Le portier espagnol a subi deux tirs cadrés dans la rencontre et a encaissé deux buts. Forcément, à Marseille, ce genre de performance fait grincer des dents. De nombreuses critiques se sont abattues de la part des fans de l'OM à l'encontre de Pau Lopez après la rencontre. Le gardien de 27 ans s'est exprimé sur son match en zone mixte, au micro du journal Le Phocéen.

Pau Lopez se défend après ses 2 buts encaissés

le seul petit point faible de Pau Lopez c'est quand les tirs adverses sont cadrés sinon j'aime vraiment bien — Axel (@_Axel_28) September 8, 2022

« Je pense qu'on a bien défendu jusqu'au but et après ça a été dur pour nous et on a pris le deuxième. J'ai vu partir le ballon, mais l'attaquant était seul et très proche de moi. Et quand c'est dans cette zone, c'est difficile pour nous. Je l'ai touché, mais je n'ai pas pu le contrer. Je n'ai pas beaucoup de chance, mais c'est la vie de gardien » a avoué l'ancien joueur de l'AS Roma qui a vu ses coéquipiers se retrouver à neuf joueurs de champ après l'expulsion de Chancel Mbemba dès la 47e. Celui qui a pris la place de la légende Steve Mandanda dans les buts de l'OM aura l'occasion de se rattraper mardi 13 septembre face à l'Eintracht Frankfurt. Ou bien évidemment en championnat, où ses performances sont beaucoup plus convaincantes, ce qui se fait rapidement oublier quand les matchs européens sont moins inspirés.