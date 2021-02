OM : 2 ME pour un latéral de 17 ans, Marseille a pris un vent

Dans : OM.

Cet hiver, Pablo Longoria a été particulièrement actif durant le mercato afin de renforcer au mieux l’effectif de l’OM.

Le directeur du football de l’Olympique de Marseille s’est attaché les services de Franco Tongya, d’Arkadiusz Milik, d’Olivier Ntcham et de Pol Lirola. Dans le sens inverse, plusieurs joueurs ont quitté le navire, dont deux régulièrement titularisés par André Villas-Boas, à savoir Morgan Sanson et Nemanja Radonjic. Mais le mercato hivernal aurait pu être encore davantage mouvementé au mois de janvier dans la cité phocéenne puisque Pablo Longoria souhaitait ardemment recruter un latéral gauche. A en croire les informations obtenues par RMC, l’Espagnol était notamment sous le charme de Jaouen Hadjam (17 ans) du Paris FC.

Le défenseur parisien a connu ses premières minutes chez les professionnels cette saison et déjà, il attire la convoitise des plus grands clubs européens. L’intérêt de l’Olympique de Marseille s’est d’ailleurs matérialisé par une offre concrète puisque la radio croit savoir que le vice-champion de France est allé jusqu’à proposer 2 ME pour recruter le latéral gauche de 17 ans. Une belle proposition pour un joueur aussi inexpérimenté… que le Paris FC a fait le choix de décliner. Reste maintenant à voir si l’OM tentera de nouveau sa chance l’été prochain, alors que quatre départs sont d’ores et déjà acquis à ce poste en juin : Jordan Amavi, Yuto Nagatomo, Saif-Eddine Khaoui et Christopher Rocchia. Autant dire que le chantier est immense pour Pablo Longoria. Cela tombe bien, l’ancien scout du FC Valence, de Sassuolo ou encore de la Juventus Turin adore les défis lorsque cela concerne le mercato et la détection de jeunes talents.