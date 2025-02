OM ‍: 2 buts et 3 passes décisives, De Zerbi attend plus de Gouiri

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré les débuts tonitruants d’Amine Gouiri sous le maillot marseillais, Roberto De Zerbi attend encore plus de l’international algérien à l’OM.

Auteur de trois passes décisives lors de ses deux premiers matchs avec l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri a ouvert son compteur de buts sous le maillot phocéen ce samedi contre l’AS Saint-Etienne (5-1). Auteur d’un doublé, l’international algérien s’impose déjà comme un titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque marseillaise et justifie pour l’instant les 20 millions d’euros investis pour le faire venir en provenance de Rennes afin d’en faire le successeur d’Elye Wahi en Porvence. Roberto De Zerbi est aux anges, ravi du mercato olympien et de l’apport de Bennacer mais aussi de Gouiri. L’entraîneur italien a toutefois mis en garde son nouvel attaquant après le succès contre Saint-Etienne, lui demandant encore plus d’efforts en jouant notamment comme un pur avant-centre désormais.

« Gouiri est un joueur très fort. Il doit penser que c'est un vrai numéro 9. J'en ai parlé avec lui, il faut qu'il se spécialise dans ce rôle. Il doit savoir où se trouve toujours le but et avoir cette conclusion parfaite. Quand il réussira à améliorer ces aspects, il sera un joueur de premier niveau européen parce que c'est déjà quelqu'un de fondamental pour l’équipe » a lancé Roberto De Zerbi, aux anges face aux prestations de sa nouvelle recrue, déjà auteure de 3 passes décisive et 2 buts en seulement 3 matchs, mais qui sait que l’Algérien peut faire encore plus. L’ancien buteur de Nice et de Rennes aura à coeur de prouver à son entraîneur qu’il a raison de croire en lui dès la semaine prochaine à l’occasion du déplacement de l’OM sur la pelouse de l’AJ Auxerre lors de la 23e journée de Ligue 1.