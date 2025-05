OM ‍: 19ME pour cet attaquant, c'est le coup du siècle

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille a réussi son pari. Le club de la Cité Phocéenne s’est qualifié officiellement pour la Ligue des champions après une victoire au Havre (3-1). Un homme semble faire la différence, et il se nomme Amine Gouiri.

« Gouiri est le meilleur coup du duo Benatia / De Zerbi. » Aucun doute pour Walid Acherchour, Amine Gouiri est le coup de la saison pour l’Olympique de Marseille sur le mercato. Arrivé pour 19 millions d’euros cet hiver, l’ancien rennais a inscrit dix buts en 13 apparitions avec l’OM. Une confiance retrouvée après une première partie de saison en demi-teinte du côté de la Bretagne.

Gouiri un pari osé, mais un pari réussi

🔵⚪ L’avis de @walidacherchour : "Gouiri est le meilleur coup du duo Benatia / De Zerbi. Croire en lui à ce moment-là alors qu'il est irrégulier à Rennes, c'est fort." pic.twitter.com/DbQLsVaHe2 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 13, 2025

Toujours selon Walid Acherchour sur RMC, le pari Gouiri était un risque pour les dirigeants olympiens. « C’est le joueur qui a tout changé. Pourquoi le meilleur coup ? Alors oui, tout le monde va dire que c’est Adrien Rabiot. Je m’explique pourquoi. Je trouve qu’avoir la vision de sortir Wahi, on l’a vu sur les six premiers mois, ça ne collait pas. Mais aller chercher Amine Gouiri à Rennes qui est remplaçant à ce moment-là, qui est irrégulier, très frustrant. On est conscient des qualités, mais il va falloir qu’il prenne une autre dimension et son envol (avant son arrivé à l’OM). Mettre 19 millions d’euros […] pour moi, ça a été le facteur X de la deuxième partie de saison. »

Avant de poser ses bagages du côté de l’OM, Gouiri n’avait inscrit que trois réalisations avec le Stade Rennais en 19 journées. Décisif dans la qualification de son équipe en Ligue des champions, l’international algérien s’est offert six buts lors des trois derniers matchs de Ligue 1. Il a par ailleurs remporté le trophée du plus beau but de la saison lors des trophées UNFP. Après l’échec Elye Wahi, et la baisse de régime de Neal Maupay, l’OM a peut-être enfin trouvé son grand attaquant.