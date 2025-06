OM ‍: 18 transferts cet été, canicule à Marseille

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille prépare un mercato démentiel avec une vingtaine de transferts espérés au total. Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui sont déjà au travail, n’auront pas le temps de s’ennuyer cet été.

C’est souvent le cas mais une fois de plus, le mercato estival sera très agité à l’Olympique de Marseille. Entre départs et arrivées, c’est au total près de 20 transferts qui sont attendus dans la cité phocéenne comme le relate Le Phocéen dans un article à ce sujet. Les dossiers sur le feu sont nombreux en cette période de canicule. Deux dossiers ont déjà abouti, ceux du milieu de terrain Angel Gomes et du défenseur CJ Egan-Riley. Deux recrues qui ne suffiront pas à combler de bonheur Roberto De Zerbi, qui aimerait un total de neuf renforts avec un latéral droit, un latéral gauche, un défenseur central supplémentaire, un milieu de terrain en cas de départ de Bennacer ou de Rongier, un ailier gauche pour combler le départ de Luis Henrique, une doublure à Mason Greenwood à droite et un avant-centre pour concurrencer Amine Gouiri.

9 arrivées et 11 départs à l'OM cet été ?

Si l’OM espère donc neuf renforts au total selon le média pro-Marseille, c’est aussi car dans le sens inverse, l’été s’annonce aussi chargé et animé. Dans le secteur défensif, Pol Lirola, Bamo Meïté, Derek Cornelius et Luiz Felipe sont par exemple poussés vers la sortie, l’Olympique de Marseille ayant de gros doutes à leur sujet, que ce soit physiquement ou sportivement. D’autres éléments sont poussés vers la sortie : Azzedine Ounahi, Ismaël Koné et Amine Harit au milieu de terrain ainsi que Faris Moumbagna et Neal Maupay en attaque.

Si les souhaits de la direction olympienne sont exaucés, cela porterait à 18 le nombre de transferts potentiels, sans compter les départs de joueurs prêtés (Dedic, Bennacer) ou en fin de contrat (Mbemba). Un grand ménage qui s’explique par une volonté assumée de l’OM de compter uniquement sur des joueurs de haut-niveau et fiables physiquement avant de retrouver la Ligue des Champions. Le Phocéen explique d’ailleurs que si Marseille se prépare à vivre un été animé, certains joueurs sont intransférables aux yeux de la direction. C’est par exemple le cas de Rulli, Balerdi, Murillo, Hojbjerg, Rabiot, Greenwood ou encore Gouiri. Des éléments forts de la saison dernière autour desquels Medhi Benatia, Roberto De Zerbi et Pablo Longoria souhaitent bâtir l’effectif de la saison à venir.