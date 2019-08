OM : 17 %, la dernière offre d'Eyraud à Adil Rami

Dans : OM, Ligue 1.

Licencié par l’Olympique de Marseille pour faute lourde, Adil Rami se cherche désormais un nouveau club.

Pour le moment, le club olympien n’a pas déboursé un seul centime pour mettre un terme au contrat du champion du monde, coupable d’avoir séché un rendez-vous avec le staff médical pour participer à l’émission Fort Boyard. De quoi emmener tout ce beau monde vers les Prud’hommes, avec de grandes chances pour l’OM de devoir payer l’addition dans quelques années. Mais pour le moment, Jacques-Henri Eyraud a sorti un gros contrat de sa masse salariale, même s’il a tenté de négocier un départ à l’amiable.

L’Equipe annonce ainsi que le club provençal a tenté d’offrir jusqu’à 1,2 ME à Adil Rami pour qu’il parte sans poursuivre le club. Une offre qui ne représente qu’à peine 17 % de ce que le joueur devait encore toucher s’il était allé au bout de son contrat, en juin 2021 tout de même. Forcément, l’ancien lillois a refusé cette proposition, estimant qu’il avait de grandes chances de récupérer beaucoup plus, y compris avec les dommages et intérêts éventuels, devant la justice. A 33 ans, il va devoir s’armer de patience dans ce dossier, ce qui va lui permettre de se concentrer sur son futur club, et même d’y négocier une belle prime à la signature puisqu’il arrivera libre de tout contrat.