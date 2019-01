OM : 15 minutes, et Balotelli ridiculise Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire à la surprise générale lors du match de ce vendredi soir face à Lille, Kostas Mitroglou n’a, comme d’habitude, quasiment pas existé.

Le Grec, toujours aussi pataud, a été introuvable en dehors de ses décrochages, et n’a pas vraiment été attiré par le but quand il y avait des situations chaudes. Sorti sous les sifflets, Mitroglou a vu Mario Balotelli le remplacer, avec une sacrée différence. Même s’il n’était pas en super forme physique, l’Italien a tenté de mettre le feu, essayant de frapper dès qu’il en avait l’occasion, et marquant même un but de la tête sur le dernier corner de la partie. Une belle reprise au cœur du marquage qui permet de donner un peu d’espoir aux supporters de l’OM, qui ont au moins le sentiment qu’un avant-centre qui fait peur aux défenses a signé cette semaine dans leur club.