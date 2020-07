OM : 15 ME pour Sarr, la Liga lance les enchères

Dans : OM.

Désireux de vendre des joueurs à forte valeur marchande afin de renflouer les caisses, l’OM pourrait se séparer de Bouna Sarr cet été.

Doté d’une polyvalence précieuse et d’une hygiène de vie irréprochable, le franco-guinéen fait partie des joueurs les plus utilisés par André Villas-Boas la saison dernière à Marseille. Très utile en attaque et plus souvent au poste de latéral droit, Bouna Sarr a éveillé l’intérêt de nombreux clubs européens dans l’optique du prochain mercato. Et ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour Jacques-Henri Eyraud, qui estime à 15 ME un éventuel transfert de son n°17 lors du prochain mercato, selon les informations obtenues par le journal L’Equipe.

Trois clubs espagnols sur les rangs pour Sarr

On le sait de longue date, Bouna Sarr intéresse plusieurs formations de Premier League, comme c’est par exemple le cas de d'Everton. Mais c’est en Espagne que le défenseur de 27 ans a le plus de chances de poursuivre sa carrière en cas de départ cet été. En effet, le quotidien national informe que trois clubs de Liga sont plus que jamais intéressés par un transfert de Bouna Sarr au mercato : le Bétis Séville, le FC Séville… et l’Atlético de Madrid. Des clubs de prestige pour le Marseillais, dont la carrière a véritablement décollé il y a deux ans au moment où Rudi Garcia a fait le choix, osé à l’époque, de le repositionner au poste de latéral droit. Reste maintenant à voir si l’un des clubs intéressés posera 15 ME sur la table afin de satisfaire les attentes de Jacques-Henri Eyraud. Pour combler un éventuel départ de Bouna Sarr, l’entraîneur phocéen a d’ores et déjà une idée du joueur qu’il souhaite recruter puisque le Portugais apprécie grandement le style de Kenny Lala, en fin de contrat avec Strasbourg en 2021 et dont la valeur est estimée à 5 ME.