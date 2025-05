OM ‍: 13 joueurs virés, le grand ménage commence ‍!

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

La qualification pour la prochaine Ligue des champions obtenue, l'Olympique de Marseille se prépare à un très grand chantier lors du prochain mercato estival. Au moins 13 joueurs sont concernés par un départ, de quoi alléger drastiquement les finances du club phocéen et permettre un recrutement XXL.

La saison de l'Olympique de Marseille aura été particulièrement mouvementée. Au départ, la direction marseillaise a réalisé de lourds investissements pour le club en attirant Roberto De Zerbi, Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot. Malgré quelques tumultes impétueux, le club de la cité phocéenne a finalement réussi son pari : retrouver la Ligue des champions. La qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes a évidemment une connotation symbolique forte. Mais en étant plus pragmatique, elle permet surtout au club de souffler grâce à son impact économique fort. S'il veut faire bonne figure en Europe la saison prochaine, l'OM sait qu'un très gros chantier l'attend au prochain mercato estival. L'occasion pour un certain nombre de joueurs de plier bagages.

L'OM veut vendre 13 joueurs

L'été 2025 sera chaud à Marseille. L'Equipe révèle que l'avenir de 13 joueurs est très incertain, quand quelques-uns attisent les convoitises et d'autres sont poussés dehors. D'abord, Leonardo Balerdi et Valentin Rongier suscitent tous les deux une grande incertitude au sein du club. Le capitaine ne sera pas conservé en cas de très grosse offre, tandis qu'il ne reste qu'une année de contrat au milieu de 30 ans. Aussi, Luis Henrique, dont le départ à venir n'est plus un secret, va rapporter une belle somme d'argent à l'OM cet été.

Mais ce n'est pas tout. D'autres joueurs de l'effectif sont clairement sur la sellette car le club ne compte plus sur eux. L'irrégularité de Quentin Merlin pourrait lui faire défaut en cas d'offre intéressante, tandis que Bamo Meïté et Luiz Felipe risquent aussi un départ. Même chose pour Derek Cornelius et Chancel Mbemba. En attaque, Neal Maupay et Amine Harit, qui ont vu leur temps de jeu chuter en deuxième partie de saison, font partie de cette liste de joueurs dont l'avenir à l'OM est incertain. Enfin, Jeffrey De Lange, Pol Lirola et Amar Dedic (pas conservé après son prêt) sont également sur le départ. Bref, le chantier à Marseille s'annonce dantesque, rien que dans le sens des départs. Et que dire des renforts attendus.