OM ‍: 121 minutes en six mois, il avait tout prévu

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille fait le grand ménage dans son effectif sur ce mercato estival. Plusieurs éléments vont quitter le club cet été. C’est le cas de Luiz Felipe. L’Italien a trouvé un accord avec ses dirigeants et a déjà retrouvé un club.

Quatre matchs de Ligue 1 et déjà un départ. Luiz Felipe quitte l’Olympique de Marseille. Le défenseur de 28 ans fait partie des joueurs indésirables du côté de la Cité Phocéenne. Roberto de Zerbi veut profiter de ce mercato estival pour faire un tri et renforcer son secteur défensif. En difficulté l’an passé en Ligue 1, l’axe central marseillais va devoir augmenter son niveau de jeu après la qualification en Ligue des champions. Mais avant de recruter, l'OM doit réussir à sortir les joueurs non désirés. Foot Mercato a révélé ce lundi que Luiz Felipe a résilié à l’amiable son contrat avec le dauphin de Ligue 1. Pas de temps de perdu et le Brésilo-Italien avait certainement tout prévu pour la suite. Ce mardi, la presse espagnole dévoile que l’international italien (une sélection) a déjà trouvé un point de chute.

Direction l'Espagne pour Luiz Felipe

Luiz Felipe al Rayo está al caer. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 24, 2025

Après être arrivé d’Arabie Saoudite cet hiver, Luiz Felipe n’a jamais trouvé sa place à Marseille. Après seulement 121 minutes de jeu en Ligue 1, l’ancien de la Lazio de Rome va revenir en Espagne. Pays où il a déjà évolué une saison en 2022/2023. À l’époque sous le maillot du Betis Séville, Luiz Felipe va désormais s’épanouir du côté de la capitale à Madrid. Selon le journaliste espagnol Matteo Moretto, Luiz Felipe est en bonne voie pour s’engager du côté du Rayo Vallecano. Le club a terminé huitième de Liga cette saison. Après un premier exercice compliqué en 2023/2024, les Franjirrojos ont rapidement assuré leur maintien dans l’élite. La saison prochaine, ils pourront donc compter sur Luiz Felipe pour renforcer le secteur défensif. Nul doute que les supporters de l'OM suivront ses performances d'un oeil pour voir si leur défenseur central en avait gardé sous le pied.