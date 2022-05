OM : 12 millions d'euros, le très bon coup de Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM doit se renforcer pour faire face en Ligue des Champions, et pense très fort à Mohamed Bayo. Sa puissance, son efficacité et sa marge de progression intéressent Pablo Longoria.

Intenable avec Clermont Foot en Ligue 2 en 2020-2021, Mohamed Bayo a tenu ses promesses et a largement pesé sur le maintien de la formation promue cette saison. Avec le cap des 10 buts de franchis, il peut partir la tête haute, sachant qu’il ambitionne désormais d’aller voir plus haut. Beaucoup plus haut, au point de découvrir la Ligue des Champions ? Le Guinéen peut rêver de ce grand saut car plusieurs clubs de prestige le pistent. A l’étranger, West Ham et Francfort rêvent de sa puissance, mais une poursuite de carrière en Ligue 1 est possible. En effet, Foot Mercato informe que l’Olympique de Marseille est sur les rang de l’attaquant évalué entre 10 et 12 millions d’euros.

Pablo Longoria a pu observer de près le profil de Mohamed Bayo, et mise certainement sur un impact immédiat du Clermontois s’il venait à signer à l’OM. Le président marseillais a ainsi deux objectifs en tête. Apporter du poids et de la concurrence devant pour faire face à la grosse saison qui attend l’OM, qui ne veut plus jouer les seconds rôles dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Cela peut aussi vouloir dire qu’Arkadiusz Milik, qui n’a pas réussi à convaincre son entraineur Jorge Sampaoli, pourrait descendre d’un cran dans la hiérarchie si jamais ce transfert se bouclait, et que le Polonais en payait le prix. L’autre raison est évidemment économique. Pablo Longoria est persuadé que, même en mettant 12 millions d’euros pour recruter Bayo, il pourra plus tard le revendre à un prix bien supérieur étant donné le potentiel du Guinéen. Un calcul qu’il n’est visiblement pas seul à avoir fait, car pour le moment, Clermont préfère attendre sagement que les offres montent avant de répondre favorablement à une demande de transfert.