OM ‍: 12 ME en jeu, Ounahi part au clash contre Longoria

Par Eric Bethsy

Revenu de son prêt au Panathinaïkos, Azzedine Ounahi fait l’objet d’un accord entre l’Olympique de Marseille et le Spartak Moscou. Mais le milieu de terrain s’oppose à son transfert en Russie et n’envisage qu’un retour à Athènes.

Ça se tend autour d’Azzedine Ounahi. De retour suite à son prêt au Panathinaïkos, le milieu sous contrat avec l’Olympique de Marseille s’oppose à la volonté de ses dirigeants. Ces derniers ont trouvé un accord pour son transfert au Spartak Moscou, prêt à miser 12 millions d’euros dans l’opération. Mais pour valider le deal, il faut encore obtenir l’aval du principal intéressé. Et selon le média grec Gazzetta, l’international marocain refuse catégoriquement de s’envoler pour la Russie.

Ounahi vendu 12 ME, l'OM le supplie d'aller en Russie https://t.co/13t6Pkgl5Q — Foot01.com (@Foot01_com) June 27, 2025

Azzedine Ounahi a clairement indiqué à la direction olympienne qu’il ne rejoindrait pas le Spartak Moscou. L’ancien joueur d’Angers souhaite uniquement revenir au Panathinaïkos où il a l’assurance de jouer un rôle majeur. Sur les plans sportif et financier, l’offre grecque lui donne entière satisfaction. Sa position ne fait pas les affaires de l’Olympique de Marseille. Les décideurs marseillais ont donc décidé de mettre la pression à leur milieu de terrain pour l’inciter à accepter l’invitation du Spartak Moscou. Pour le moment, leur pressing ne fonctionne absolument pas.

Le Panathinaïkos ne cède pas non plus

Alors au lieu d’insister auprès d’Azzedine Ounahi, le club phocéen tente de pousser le Panathinaïkos à s’aligner sur les 12 millions d’euros proposés par la formation russe. Là non plus, la pression marseillaise ne donne pas le résultat espéré. Le Panathinaïkos ne compte pas monter si haut dans les négociations et serait prêt à attendre le temps qu’il faudra pour faire baisser les exigences phocéennes. On peut parler d’un véritable bras de fer entre les trois parties. Ce n’est pas la situation idéale pour Azzedine Ounahi qui risque de recevoir un accueil glacial à la reprise de l’entraînement.