OM : 12 ME cash, Marseille surpaye Luis Henrique !

Initialement attendu à Marseille mercredi afin de passer la visite médicale, Luis Henrique n’a pas encore quitté le Brésil.

A en croire les informations de RMC, c’est un simple contretemps administratif qui explique ce retard à l’allumage. Via son compte Twitter, Mohamed Bouhafsi expliquait mardi soir qu’en raison de contraintes liées au coronavirus, Luis Henrique n’avait pas eu l’autorisation de prendre l’avion mardi, mais qu’il devrait s’envoler ce mercredi soir en direction de Paris avant de rallier Marseille. De son côté, le journal L’Equipe avait des informations bien différentes puisque dans son édition du jour, le quotidien national faisait savoir que les négociations bloquaient sur l’indemnité de transfert de Luis Henrique, laquelle devait se situer aux alentours de 10 ME.

A en croire les informations toutes fraîches de Téléfoot, il n’y a aucune chance que le deal soit remis en question. En revanche, il est clair qu’il existait bien un désaccord sur le prix à payer pour recruter Luis Henrique puisque la chaîne dévoile que l’Olympique de Marseille a accepté de monter son offre à 12 ME pour s’assurer la signature de cet attaquant virevoltant de Botafogo pour les cinq ans à venir. Le média dévoile par ailleurs que la Juventus Turin était également très intéressée par le profil de ce grand espoir brésilien mais que finalement, la Vieille Dame n’est pas passée à l’offensive au vue de l’avance prise par l’Olympique de Marseille dans ce dossier. Reste maintenant à voir si la visite médicale de Luis Henrique, qui se déroulera probablement jeudi, sera un succès et si le club phocéen a l’intention de recruter un second joueur du championnat brésilien d’ici la fin du mercato. Le nom de Marcos Paulo est sur toutes les lèvres même si, selon RMC et L’Equipe, il ne s’agit que d’un énorme écran de fumée…