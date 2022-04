OM : 11 millions d'euros pour un futur numéro 1 mondial à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi sera définitivement transféré à l'OM. Une excellente opération pour le club phocéen qui s'est offert en plus d'un excellent milieu de terrain, un vrai leader dans le vestiaire.

Mattéo Guendouzi a beau avoir fait ses débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain, club qu’il a quitté en 2014 pour rejoindre le FC Lorient, les supporters de l’OM n’ont aucun reproche à lui faire tant le milieu de 22 ans a prouvé tout l’amour qu’il avait pour la tunique marseillaise. N’arrivant pas à convaincre depuis qu’il avait quitté les Merlus pour Arsenal en 2018, Guendouzi n’a pas hésité à accepter l’offre négociée par Pablo Longoria avec les dirigeants des Gunners et l’été dernier il a donc rejoint l’OM sous forme de prêt avec une option d’achat obligatoire ou presque puisqu’elle était liée au maintien du club phocéen en Ligue 1. Pour 11 millions d’euros, le nouvel international tricolore va donc rejoindre définitivement l’effectif marseillais, et c’est peu dire que du côté du Vélodrome on est heureux de voir Mattéo Guendouzi s’installer à Marseille, ce dernier ayant une rage de vaincre et un plaisir de jouer qui ont emballé les supporters.

Guendouzi, le vrai patron de l'OM

Fan de ce type de joueur, Jorge Sampaoli ne cache pas son bonheur d’avoir le milieu de terrain français sous ses ordres et pour l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille, c’est une évidence, Mattéo Guendouzi a tout d’un futur très très grand à son poste. Avant de recevoir Montpellier ce dimanche soir au Vélodrome, Sampaoli s’est enflammé lorsque le cas Guendouzi a été évoqué. « Je pense que Mattéo est l’âme de l’équipe, il sent le football, il le vit même. Et il réussit à transmettre ses sensations positives au reste de l’équipe (...) Il a progressé de façon générale, pas forcément grâce à moi. Il a beaucoup mûri, il a renforcé son jeu. Il a gagné en maturité, en capacités. Il est sur le chemin pour devenir l’un des milieux les plus importants du monde », a confié l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, persuadé que Didier Deschamps disposera pour le Mondial 2022 d’un choix supplémentaire pour l’équipe de France.