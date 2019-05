OM : 10 ME tout rond, ce départ inévitable coûte cher

Dans : OM, Ligue 1.

L’annonce n’a pas été surprenante, le timing un peu plus. C’est ce mercredi que Rudi Garcia a pris les devants pour annoncer son départ de l’Olympique de Marseille. L’entraineur phocéen n’a pas voulu attendre plus longtemps et notamment un dernier match à venir à domicile contre Montpellier qui aurait pu être sulfureux sans cette prise de parole. En reconnaissant ses torts et le côté décevant de son bilan, le technicien français a presque donné l’impression de démissionner et de s’asseoir sur une bonne partie de ses indemnités.

Mais ce n’est pas du tout le cas annonce La Provence. Rudi Garcia, qui avait prolongé à l’automne et ce jusqu’en juin 2020, va voir son licenciement coûter 10 ME, et son départ a déjà été négocié, tout comme celui des membres proches de son staff technique. Bien évidemment, aucune des deux parties ne dévoilera le volet financier de cette fin de collaboration, mais le quotidien régional assure que cela fait déjà l’objet d’un accord, et que l’OM n’aura pas à lâcher 15 ME, somme maximale parfois annoncée ces derniers temps pour se payer le limogeage, charges et staff compris, de son entraineur en chef. Une preuve qu'un effort a été fait du côté du coach marseillais pour faciliter ce départ qui devenait inévitable ?