OM : 10 derniers jours de fou au mercato !

Malgré l'arrivée de la star Alexis Sanchez à l'OM, Pablo Longoria ne compte pas se reposer sur ses acquis et attend encore plusieurs recrues pour améliorer l'effectif marseillais.

Cet été, l'OM s'est montré très actif sur le marché des transferts. Des stars sont arrivées (Sanchez, Veretout, Clauss) des promesses (Nuno Tavares, Luis Suarez, Mbemba) et des joueurs de rotations (Blanco, Gigot, Toure). Grâce à ce très bon mercato, l'OM affiche ses ambitions et se positionne déjà sur le podium avec 2 victoires et 1 nul sur les 3 premières rencontres de la Ligue 1. Malgré cette bonne dynamique, Pablo Longoria n'est pas encore rassasié, il veut de nouvelles recrues pour améliorer l'effectif et être compétitif sur tous les tableaux sur lesquels sont engagés les Marseillais. À savoir le championnat, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Après la victoire 2-1 contre le FC Nantes, le directeur espagnol a fait une énorme annonce sur le mercato des Phocéens.

La grande promesse de Pablo Longoria

« On veut aller dans une direction très claire. Chacun joue son rôle et le coach développe son idée de jeu. On doit tous aller dans le même sens. Concernant la fin du mercato, on doit encore améliorer l’effectif. D’ici le 31 août, on va encore faire des choses. On cherche un défenseur central pour renforcer notre défense » a déclaré Pablo Longoria au micro de Canal + après la victoire marseillaise contre le FCN. Une déclaration qui fera certainement plaisir aussi bien aux supporters de l'OM qu'à l'entraîneur Igor Tudor qui ne sera pas contre de voir son équipe être renforcée par les arrivées de nouvelles têtes. Le Croate espère encore la signature de Ruslan Malinovskyi pour améliorer son entrejeu et avoir encore plus de choix pour prendre la place de Dimitri Payet, qu'il ne trouve pas assez en forme pour démarrer les matchs. Sans compter d'éventuels départs qui pourraient forcer à d'autres mouvements.