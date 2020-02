OM : 10.000 euros à Lille, la prime d'Eyraud arrive par WhatsApp

Dans : OM.

La victoire de l'Olympique de Marseille à Lille a probablement assuré une place en Ligue des champions à l'OM, alors le président a claqué sa prime, mais pas comme au bon vieux temps.

Adepte de PowerPoint, Jacques-Henri Eyraud l’est aussi de WhatsApp. Et dimanche dernier, si le président de l’Olympique de Marseille, qui n’était pas présent à Lille, a dégainé son mobile vers 23h c’est pour féliciter et récompenser ses joueurs et son staff. Car les « présidents, présidents, présidents » chantés à tue-tête dans les vestiaires, c’est terminé, et c’est désormais via messagerie que les primes de victoire se négocient. Ainsi, on l’apprend ce samedi, conscient que le succès d’André Villas-Boas et ses joueurs face au LOSC valait de l’or dans la course à la Ligue des champions, Jacques-Henri Eyraud a fait savoir via WhatsApp en direct dans le vestiaire qu’il accordait une prime de 10.000 euros par personne.

Même si l’OM a des soucis financiers, le boss de Marseille sait bien que ce ticket européen a une valeur énorme et que les joueurs et le staff doivent tout de même être récompensés. L’Equipe rappelle que ce n’est pas la première prime pour les joueurs marseillais cette saison, Jacques-Henri Eyraud ayant déjà lâché 10.000 euros lors de la victoire contre l’Olympique Lyonnais au Vélodrome, et 5.000 euros après le succès totalement fou (3-4) en début de saison à Monaco. Deux résultats fondateurs pour l’OM de Villas-Boas, tout comme celui de dimanche face à Lille. Prochaine prime contre le PSG à Marseille ?