OL : Vincent Ponsot à Marseille, la rumeur enfle !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Éminence grise de Jean-Michel Aulas, le profil de Vincent Ponsot intéresse d'autres clubs de Ligue 1, et non des moindres. Au point de partir de l'Olympique Lyonnais pour rejoindre l'OM ?

Ancien directeur juridique de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Ponsot a longtemps été un homme de l’ombre à l’Olympique Lyonnais. Mais en acceptant en juillet 2020 de devenir directeur du football de l’OL, celui qui était jusqu’alors directeur général adjoint en charge des ressources humaines, juridique et administration sportive, a été obligé d’entrer dans la lumière. Et ces derniers mois c’est même devenu encore plus le cas, puisqu’il a pris la place de Juninho lorsque ce dernier a pris la porte en fin d’année. De quoi lui valoir une solide inimitié de la part des supporters de l’Olympique Lyonnais, qui estime qu’il n’est pas vraiment l’homme qu’il faut à un poste aussi stratégique. Cependant, Jean-Michel Aulas lui a toujours fait une confiance énorme, et cela semble devoir durer…du moins si Vincent Ponsot reste dans ses fonctions. Car ce samedi, Mohamed Toubache-Ter affirme que le directeur du football de Lyon est sur les tablettes d’autres clubs.

Pablo Longoria tenté de faire venir Vincent Ponsot à l'OM

Le toulonnais Vincent Ponsot en futur Président Délégué de l’OM, ça aurait de la gueule ??🤷‍♂️🤷‍♂️



En tout cas, Marseille & Nice apprécient énormément le Directeur Général Football de Lyon. #OL #OM #OGCN https://t.co/sRmeWwpc1J — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 12, 2022

L’ancien attaché de presse du SCO Angers, qui lance régulièrement quelques informations souvent fondées via les réseaux sociaux, révèle en effet l’intérêt de Pablo Longoria pour Vincent Ponsot. « Marseille et Nice regardent avec gourmandise… Vincent Ponsot !! Le toulonnais Vincent Ponsot en futur Président Délégué de l’OM, ça aurait de la gueule ?? En tout cas, Marseille et Nice apprécient énormément le Directeur Général Football de Lyon (...) Oui oui en DS, ça POURRAIT être le plan. En tout cas, ce qui est réel, c’est que Marseille drague Ponsot !! En tout cas, ce qui est réel, c’est que Marseille drague Ponsot », insiste Mohamed Toubache-Ter, qui a évidemment déclenché bien des commentaires de la part de supporters marseillais, mais également lyonnais qui visiblement ne pleureront pas s’il voit ce dernier partir, estimant que Vincent Ponsot avait savonné la planche à Juninho.