OL, Reims, Lorient… La 2e place de l’OM menacée

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Accroché à domicile par Strasbourg (2-2) dimanche, l’Olympique de Marseille a grillé un précieux joker dans la course à la deuxième place de Ligue 1. D’autant que le calendrier de la fin de saison lui réserve quelques déplacements périlleux.

Une semaine après sa belle opération au classement, l’Olympique de Marseille doit à nouveau regarder dans son rétroviseur. Le Racing Club de Lens, large vainqueur à Clermont (0-4), a profité de la 27e journée pour revenir à deux longueurs du club phocéen, accroché par Strasbourg au Vélodrome. Autant dire que les Sang et Or représentent une sérieuse menace pour l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain. Surtout si le club phocéen continue de laisser des points en route au Vélodrome.

De quoi inquiéter l’ancien Marseillais Marc Libbra, alerté par les déplacements programmés pour l’Olympique de Marseille d’ici la fin de la saison. « La semaine prochaine pour la 28e journée, c'est Reims qui ne perd pas et qui peut être sur un record. Ça pourrait être la passe de 20 (matchs consécutifs sans défaite), vous imaginez que tout le monde va se déplacer, a prévenu le chroniqueur d’Europe 1. A la 30e journée, c'est Lorient, une équipe qui joue pas mal et qui s'est encore relancée (2-0 contre Troyes). »

Des déplacements périlleux pour l'OM

« Pour la 32e journée, c'est l'OL. La 34e journée, c'est Lens et la 36e journée c'est Lille. C'est pour dire que sur les 10 dernières journées, il y en a cinq qui ne sont peut-être pas meilleurs, mais qui pratiquent un jeu beaucoup plus posé et qui sont des adversaires directs, a poursuivi Marc Libbra. Lille et Lens, il ne faut pas les enterrer. Et Lorient qui revient va quoi qu'il arrive vous perturber. Ces cinq matchs seront à l'extérieur. » Rappelons tout de même que l’Olympique de Marseille reste la meilleure équipe du championnat hors de ses bases (32 points en 13 matchs).