OM ‍: Premier accord entre Aymeric Laporte et Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les choses semblent s'accélérer dans le dossier Aymeric Laporte à l'OM. Actuellement en Arabie Saoudite, le défenseur international espagnol a déjà accepté de faire un effort gigantesque pour venir à Marseille.

L'Olympique de Marseille est en passe de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, et cela change évidemment tout pour le prochain mercato. La preuve, un joueur du standing d'Aymeric Laporte, qui ne serait jamais venu à l'OM sans ce ticket pour la plus prestigieuse compétition européenne. Ce mercredi, La Provence confirme que les négociations sont déjà lancées entre Pablo Longoria et les représentants du défenseur né à Agen. Le quotidien régional précise que contrairement à ce qui a été dit par ailleurs, le club saoudien d'Al-Nassr ne va pas libérer Aymeric Laporte, qui a encore un an de contrat, et que l'Olympique de Marseille devra passer par la caisse s'il veut recruter celui qui apporterait bien sûr un énorme plus à la défense de l'équipe de Roberto De Zerbi. Mais si l'OM doit verser une indemnité à Al-Nassr, le club phocéen a déjà eu l'accord du joueur qui fêtera ses 31 ans le 27 mai prochain pour un aspect décisif de son possible futur contrat.

Laporte accepte de refuser 24ME pour signer à l'OM

En recrutant un joueur du calibre d'Aymeric Laporte, l'Olympique de Marseille entrera dans une nouvelle dimension sur le plan du salaire, et là encore, l'apport financier de la Ligue des champions permettra de faire un effort. Mais pas au point de pouvoir payer les 2 millions d'euros que l'international espagnol touche chaque mois en Arabie Saoudite. En quittant Al-Nassr un an avant la fin de son contrat, Laporte va tourner le dos à 24 millions d'euros qui lui étaient promis. Mais à en croire La Provence, le joueur aurait d'ores et déjà accepté le principe d'une colossale baisse de salaire, puisque depuis cet hiver, l'OM a ouvert des discussions avec son entourage. Un feu vert qui donne une énorme confiance à Pablo Longoria et Mehdi Benatia, même si les choses sont très claires, Marseille doit se qualifier pour la Ligue des champions afin de sceller un accord. Sinon la porte se refermera pour Laporte.