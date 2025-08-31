OL-OM ‍: Igor Paixao est du voyage

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue phare de l'OM pour 35 millions d'euros, Igor Paixao n'a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs.

Ce ne sera pas le cas non plus ce dimanche puisque l'attaquant brésilien recruté au Feyenoord est toujours blessé. Son retour est prévu pour le début du mois de septembre. Igor Paixao a tout de même effectué le voyage avec les joueurs de l'Olympique de Marseille à Lyon ce dimanche, nous apprend Anthony Aubès de BFM Marseille. L'ailier gauche de 25 ans souhaitait être aux côtés de ses coéquipiers pour cette affiche importante. Une information qui prouve l'investissement du joueur et sa motivation à l'idée de découvrir la Ligue 1. Mais ce dimanche au Groupama Stadium, il sera encore trop tôt pour voir Igor Paixao sur la pelouse, sans doute une bonne nouvelle pour Lyon au vu des statistiques du joueur brésilien l'an passé aux Pays-Bas (18 buts, 19 passes décisives).