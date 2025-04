OM ‍: Luiz Felipe, un renfort tragi-comique

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Recruté au dernier mercato d'hiver pour renforcer la défense de l'Olympique de Marseille, Luiz Felipe Ramos enchaîne les pépins physiques et ne peut pas aider l'OM alors que cette fois le club phocéen est dans le money time.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont fait un pari en faisant signer le 7 janvier dernier Luiz Felipe Ramos, le défenseur central de 28 ans, arrivé libre du club saoudien d'Al-Ittihad. L'international italien sortait de plusieurs mois de soucis physiques en Saudi Pro League, mais du côté de l'Olympique de Marseille, on estimait possible de remettre rapidement sur pied le joueur révélé par la Lazio et le Bétis Séville. Cependant, il n'y a pas eu de miracle, car depuis qu'il a rejoint l'OM, Luiz Felipe Ramos ayant seulement joué 75 minutes en Ligue 1 (12 minutes contre Nantes, 63 contre le PSG), et 45 avec la réserve de Marseille en National 3. Et même si Roberto De Zerbi et ses joueurs ont passé une semaine à Rome, il n'y a pas de miracle pour le défenseur.

Luiz Felipe Ramos a un nouveau souci, l'OM s'adapte

OM : Luiz Felipe est arrivé à Marseille https://t.co/k48wunLaz0 — Foot01.com (@Foot01_com) January 6, 2025

A la veille de la réception du Stade Brestois au Vélodrome, et de retour de cette semaine romaine, l'entraîneur italien a reconnu qu'une nouvelle fois, il ne pourrait probablement pas compter sur Luiz Felipe Ramos. Mais cette fois pas pour un souci musculaire. « Luiz Felipe, ça fait deux semaines qu'il est revenu, mais il a eu un problème à l'œil cette semaine. Donc, je ne sais pas s'il sera là dimanche, il est malchanceux cette année », a reconnu Roberto De Zerbi avant le match contre le Stade Brestois. Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2026, il se pourrait que dès le prochain mercato d'été, on montre déjà la porte au défenseur de 28 ans, Pablo Longoria n'étant pas du genre à faire des cadeaux aux joueurs qui n'ont pas le rendement attendu. Et c'est le cas de Luiz Felipe Ramos.