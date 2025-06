OL ‍: Luis Henrique s'est envolé vers l'Inter contre 35ME

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier Luis Henrique s'accélère brutalement puisque ce lundi le joueur de l'Olympique de Marseille est parti rejoindre l'Inter Milan. L'OM va empocher un joli chèque.

Annoncé depuis plusieurs semaines, l'intérêt du récent finaliste de la Ligue des champions pour Luis Henrique s'est concrétisé ces dernières heures. En effet, les médias italiens annoncent que l'attaquant brésilien de 23 ans avait quitté l'OM afin de rejoindre sa nouvelle équipe, l'Inter Milan. Le club italien a accepté de payer 23 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus pour recruter Luis Henrique, lequel était encore lié jusqu'en 2028 avec le club phocéen. Ce transfert, validé par Roberto De Zerbi, est une excellente opération pour Pablo Longoria puisque le président de l'Olympique de Marseille l'a recruté en 2020 pour 8 millions d'euros.

Luis Henrique marque le début du mercato de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

Ce départ est le premier acte du mercato estival 2024 pour l'OM, dont on sait qu'il sera d'autant plus actif que le club de Frank McCourt est qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Luis Henrique aura connu des hauts et des bas, l'entraîneur italien de l'OM lui ayant même sermonné l'attaquant brésilien il y a quelques semaines, sentant que ce dernier ne donnait pas tout à l'entraînement. Ce transfert ne fait donc que des heureux, le Brésilien s'installant dans un club de très haut niveau, même si l'Inter a pris quelques claques ces dernières semaines.