OL : 40ME pour Memphis Depay, Barcelone à l'assaut de Lyon

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay suscite des rumeurs en Espagne. Et ce samedi, une offre du FC Barcelone se confirme.

Gravement blessé au genou en décembre dernier, Memphis Depay a travaillé dur afin de revenir pour jouer…l’Euro. Mais faute de tournoi continental, repoussé d’un an à cause du Covid, l’attaquant néerlandais a finalement retrouvé la compétition avec l’Olympique Lyonnais. S’il a fait ce qu’il a pu, le joueur de l’OL était très clairement loin de sa forme optimale, Memphis ayant besoin d’un peu plus de temps afin d’être à 100%. Et pour Jean-Michel Aulas, qui n’a pas convaincu le joueur néerlandais de prolonger à Lyon, le choix numéro 1 semble de laisser partir Memphis Depay contre un gros chèque. Et depuis que Ronald Koeman est sur le banc du FC Barcelone, c’est vers la capitale de la Catalogne que les regards se tournent. Vendredi, c’est la radio RAC1 qui évoquait la possibilité pour l’entraîneur néerlandais du Barça de faire venir un attaquant qu’il apprécie énormément.

Et cette fois, c’est le quotidien Sport qui confirme l’intérêt barcelonais pour Memphis Depay. « Memphis Depay, 26 ans, serait une demande urgente de Ronald Koeman, ce dernier a exigé un effort au club du Barça lors de ses premières conversations avec le secrétaire technique, Ramon Planes (...) Si le Barça décide de s'attaquer au dossier Depay , une négociation très dure l'attend (...) Le président de l'OL, Jean-Michael Aulas valorisait son joueur à 55ME il y a quelques mois lorsque Tottenham pensait à lui. Mais, il est resté à Lyon. Le Barça espère maintenant baisser ce prix et négocier pour environ 40ME, mais Aulas connaît le besoin du Barça et poussera les négociations au maximum », précise German Bona, journaliste de Sport. L'Olympique Lyonnais va rapidement savoir si tout cela est bien sérieux, le club rhodanien devant évidemment vendre quelques joueurs afin de compenser l'absence de participation à une coupe européenne cette saison.