Offre refusée, l’OM perd un grand espoir

Par Eric Bethsy

En désaccord avec ses dirigeants pour une prolongation, le jeune Gaël Lafont va quitter l’Olympique de Marseille cet été. Le milieu de terrain n’honorera pas la dernière année de son contrat et s’apprête à rejoindre le Genoa en Italie.

Peu réputé pour la qualité de son centre de formation, l’Olympique de Marseille tente d’inverser la tendance. Le projet mené par le président Pablo Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia prévoit une place plus importante aux produits locaux. La consigne a bien été entendue puisque Roberto De Zerbi ne ferme pas la porte aux jeunes.

De Zerbi ne compte pas sur Lafont

Durant la préparation estivale, l’entraîneur marseillais s’est appuyé sur Darryl Bakola, Keyliane Abdallah et Robinio Vaz. Tous ont participé au récent stage aux Pays-Bas, contrairement à Gaël Lafont. De son côté, le milieu de 19 ans n’entre pas dans les plans du coach italien. Après les 90 minutes passées sur le banc des remplaçants à Brest (victoire 1-5) la saison dernière, dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1, le minot n’a plus jamais intégré le groupe professionnel. Son temps de jeu a profité aux U19 et à l’équipe réserve (N3). C’est peut-être la raison pour laquelle Gaël Lafont a refusé l’offre de ses dirigeants.

⚪️🔵 OM 2006-born talent Gael Lafont signs as permanent deal at Genoa. #TeamOM @SkySport pic.twitter.com/WUVSEfY69h — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 8, 2025

L’Olympique de Marseille lui a proposé une prolongation pour deux années supplémentaires. Mais le milieu sous contrat jusqu’en juin 2026 l’a refusée. Et comme souvent avec les joueurs en fin de contrat dans la cité phocéenne, le jeune Olympien n’est pas retenu. C’est donc en Italie qu’il devrait poursuivre sa carrière. Selon le journaliste Luca Bendoni, Gaël Lafont a été transféré au Genoa. Le club italien devrait lui offrir l’opportunité d’évoluer avec son équipe première, lui qui était passé professionnel à Marseille en février 2024.