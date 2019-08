Officiel : Un double prêt pour Mitroglou

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Toujours sous contrat avec l’OM, Kostas Mitroglou avait été prêté pour un an et demi à Galatasaray l’hiver dernier. Cela n’a pas permis à l’attaquant grec de se réveiller et le club turc lui a trouvé un point de chute permettant à tout le monde de s’y retrouver. L’ancien du Benfica Lisbonne a en effet été prêté au PSV Eindhoven. Un prêt payant à 1.25 ME, ce qui permettra au club d’Istanbul de continuer à payer son salaire directement, qui est de 2 ME. Le tout avec l’accord de l’OM, pour qui cela ne change rien.