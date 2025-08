Officiel ‍: Timothy Weah à l'OM, c'est signé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Présent à Marseille depuis mardi soir, Timothy Weah a passé ce mercredi sa visite médicale et a paraphé par la suite son contrat de cinq ans en faveur de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a payé 1 million d'euros pour le prêt payant de l'international américain, assorti d'une option d'achat obligatoire à 14 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. L'ancien joueur de la Juventus Turin, de Lille et du Paris Saint-Germain est la sixième recrue marseillaise de l'été après CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Angel Gomes, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang.