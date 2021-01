Officiel : Pisté par l'OM, Cutrone retourne à Wolverhampton

Pisté par l’Olympique de Marseille dans sa quête d’un avant-centre, Patrick Cutrone est de retour à Wolverhampton, qui l’avait prêté à la Fiorentina.

Une piste en moins pour Pablo Longoria et André Villas-Boas. Intéressés par le profil de Patrick Cutrone, les dirigeants phocéens vont certainement devoir oublier l’international italien. En effet, Wolverhampton a officialisé le retour de l’ancien Milanais. En effet, le prêt de Patrick Cutrone à la Fiorentina a été cassé. Pour les Loups, il était indispensable de compter un avant-centre supplémentaire en raison de la longue indisponibilité du buteur mexicain Raul Jimenez. Il y a donc peu de chances que le club de Premier League prête une seconde fois Patrick Cutrone, cette fois à Marseille.

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.



