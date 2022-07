Officiel : L’OM recrute Luis Suarez !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une arrivée bien cachée à l’Olympique de Marseille. Le club provençal a annoncé avoir trouvé un accord pour la venue de Luis Suarez. L’attaquant colombien évoluait jusqu’à présent à Grenade, et il viendra donc renforcer la ligne d’attaque de la formation d’Igor Tudor. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour passer sa visite médicale et signer son futur contrat. Aucune autre information n’a été dévoilée sur ce transfert qui a été diablement bien masqué par Pablo Longoria. L’attaquant colombien de 24 ans a inscrit 15 buts en deux saisons avec la formation de Liga, et ne sera pas extra-communautaire puisqu’il possède aussi la nationalité espagnole.