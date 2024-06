Officiel ‍: L’OM annonce le départ de Vitinha

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’accord ayant été trouvé il y a quelques jours, il ne manquait plus que l’officialisation. C’est chose faite puisque l’OM a fait savoir que Vitinha quittait définitivement l’OM, après avoir été prêté au Genoa la saison dernière. Le transfert serait de 16 ME, avec 6 millions de plus supplémentaires éventuels.