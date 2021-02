Officiel : Esey Gebreyesus signe pro à l'OM

Dans : OM.

Quelques semaines après Bamba Dieng, un nouveau jeune joueur offensif s’est officiellement engagé à l’Olympique de Marseille.

Du haut de ses 17 ans, l’attaquant de 17 ans Esey Gebreyesus a officialisé sa signature à Marseille. « Heureux d'avoir signé mon premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. Je tiens à remercier ma famille, mes amis et Soccer Mondial de m'avoir toujours soutenu ! Commençons un nouveau chapitre ! » a publié le jeune avant-centre, qui doit sa signature au directeur sportif Pablo Longoria et non au directeur du centre de formation (et entraîneur intérimaire) Nasser Larguet comme l’indiquait certains spécialistes du centre de formation de l’OM la semaine dernière.