Officiel : Bakambu signe à l'OM jusqu'en 2024

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a officialisé la signature de Cédric Bakambu, l'attaquant convoité depuis plusieurs mois par Jorge Sampaoli.

« L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international Congolais Cédric Bakambu. Libre de tout contrat, l’attaquant de 30 ans s’est engagé jusqu’au 30 juin 2024 avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Né à Ivry-sur-Seine le 11 avril 1991 et formé à Sochaux, Cédric Bakambu découvre la Ligue 1 sous les couleurs de son club formateur en 2010. La même année, titulaire en finale contre l’Espagne, il est champion d’Europe avec l’équipe de France des moins de 19 ans. Après Sochaux, Cédric Bakambu découvre la Turquie (Bursaspor – 40 matchs et 21 buts) puis l’Espagne sous les couleurs de Villarreal. Pendant 3 saisons avec le sous-marin jaune, il disputera 105 matchs et marquera 47 buts. En janvier 2018, il rejoint la Chine et le Beijing Guoan, club avec lequel il inscrira 58 buts en 87 matchs. International congolais, il a également disputé la Coupe d’Afrique des Nations en 2019, avec 3 réalisations. Au total depuis 10 ans, Cédric Bakambu a inscrit 147 buts en 339 matchs. Un attaquant aguerri, finisseur et une arme offensive de plus au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. L’Olympique de Marseille souhaite la bienvenue à son nouveau joueur », indique le club phocéen dans un communiqué.