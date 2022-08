Officiel : Alvaro Gonzalez quitte l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi, Alvaro Gonzalez a officialisé son départ de l'OM. Le défenseur espagnol, mis à l'écart du groupe depuis de nombreux mois, n'a pas manqué de remercier son ancien club et ses supporters.

A travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Alvaro a notamment indiqué : « Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des supporters qui m'ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. J'ai quitté l'Espagne pour la première fois pour me lancer dans une aventure qui s'est avérée être l'une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, d'avoir été là contre vents et marées. Je me suis senti comme chez moi. J'ai travaillé d'arrache-pied pour ce bouclier et je le referais mille fois. À JAMAIS MARSEILLAIS ».

Alvaro faisait partie des quelques indésirables dont Pablo Longoria et l'OM voulaient se débarrasser. Le prochain à partir devrait être Kevin Strootman.