Nuno Tavares et l’OM, Pablo Longoria dit stop !

Par Corentin Facy

Prêté sans option d’achat par Arsenal à l’OM cette saison, Nuno Tavares fait preuve d’une irrégularité qui irrite les supporters… et les dirigeants.

Auteur d’une première partie de saison en boulet de canon, Nuno Tavares s’était rapidement imposé comme le meilleur joueur de Ligue 1 à son poste durant les trois premiers mois de la saison. Par la suite, le défenseur portugais a néanmoins affiché des limites criantes sur le plan défensif mais également au niveau de sa régularité. Titulaire quasiment incontournable d’Igor Tudor, car ses qualités physiques hors normes collent parfaitement au style de jeu de l’entraîneur de l'Olympique de Marseille, Nuno Tavares n’en reste pas moins exaspérant par moment. Son entrée cataclysmique contre Annecy ou encore son match en dent de scie face à Rennes en sont les exemples récents les plus criants. Et face à l’irrégularité de Nuno Tavares, l’état-major marseillais pourrait prendre la décision de ne pas se positionner pour recruter le défenseur sous contrat avec Arsenal et qui retournera à Londres en juin prochain.

L'OM ne fera pas de Nuno Tavares une priorité

Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que Pablo Longoria est de moins en moins fan de Nuno Tavares et de sa « saison façon montagnes russes ». En effet, pour l’OM, il n’est pas certain que le Portugais soit le premier choix au poste de piston gauche durant le mercato estival dans le cas où Arsenal déciderait de le mettre sur le marché. Du côté des Gunners, on a également de gros doutes sur Nuno Tavares et son prêt à Marseille a mis en avant tout ce que Mikel Arteta savait déjà : le Portugais est capable d’être le meilleur latéral gauche du monde pendant dix minutes avant de sombrer et donner l’impression de ne pas savoir contrôler un ballon. A en croire la presse britannique, le possible départ de Kieran Tierney en fin de saison devrait permettre à Nuno Tavares d’avoir sa chance durant la pré-saison à Arsenal. Mais avant le mois de septembre et donc la fin du mercato estival, les Gunners prendront une décision quant à savoir s’ils gardent ou pas le joueur. Quoi qu’il en soit, Marseille ne devrait pas tenter le tout pour le tout pour le recruter, au contraire de ce que Pablo Longoria avait fait (en vain) pour William Saliba qui -lui- faisait l’unanimité à l’OM.