Nuno Tavares donne le feu vert à l'OM pour négocier

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté sans option d’achat par Arsenal à l’OM, Nuno Tavares réalise une bonne première partie de saison à Marseille.

Éblouissant en début de saison avec trois buts inscrits lors des premières journées de Ligue 1, Nuno Tavares est rentré dans le rang à l’Olympique de Marseille. Le latéral gauche prêté par Arsenal n’en reste pas moins un élément majeur de l’équipe d’Igor Tudor, qui le titularise de manière quasiment systématique depuis le début de la saison. L’été prochain, l’OM sera confronté à un nouveau dilemme avec Nuno Tavares, un an après l’épisode William Saliba. Et pour cause, le Portugais, comme l’international français avant lui, n’est que prêté sans option d’achat. Il ne serait toutefois pas étonnant que Pablo Longoria tente une négociation afin de conserver Nuno Tavares une saison de plus au minimum. Ce à quoi l’ancien latéral de Benfica et du Sporting pourrait être favorable à en croire sa déclaration à l’OM sur le Quotidien du Sport.

Nuno Tavares se sent très bien à l'OM

« Mon expérience à Marseille est très bonne. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, j’ai découvert une ville incroyable et spectaculaire. Jouer dans un stade comme le Vélodrome, c’est unique. Il y a une ambiance extraordinaire avec des supporteurs impressionnants. Des problèmes d’adaptation ? Pas particulièrement. Si ce n’est la langue même si le coach parle anglais et italien. C’est plus facile pour moi. Je me sens super bien dans ma nouvelle équipe. J’ai gagné en confiance dès mes premiers jours grâce à l’accueil de mes coéquipiers et au soutien des supporteurs. Cela a été fondamental pour moi. La Coupe du monde ? Je tente de ne pas trop y penser. Mon objectif premier est de faire de bonnes choses avec ma nouvelle équipe. Je sais que si je suis bon avec l’Olympique de Marseille, je pourrai avoir une chance d’être appelé » a jugé Nuno Tavares, très heureux et totalement épanoui à Marseille et qui n’a pour l’instant pas envie de repartir à Londres. Reste maintenant à savoir ce que Mikel Arteta et les dirigeants d’Arsenal décideront à son sujet à la fin de la saison.