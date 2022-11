Nuit folle à Marseille, Tottenham s'est fait allumer !

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À quelques heures du coup d'envoi du dernier match de C1 entre l'OM et Tottenham, les supporters marseillais ont décidé d'aider leur équipe à renverser les Spurs d'une drôle de façon.

Dans le dur en Ligue 1, l'OM a encore son destin en Ligue des Champions. Le club phocéen est actuellement dernier de son groupe, mais a le privilège d'avoir son destin entre ses mains. C'est bien simple, si les Marseillais veulent se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1, ce qui n'est plus arrivé depuis la saison 2011/2012, il faut battre les Anglais de Tottenham. En cas de succès au Vélodrome face à l'équipe d'Antonio Conte, Marseille serait assuré de poursuivre la compétition. Forcément, les Olympiens sont bien conscients que la tâche ne sera pas facile contre une équipe du calibre des Spurs. Afin de les aider de manière spectaculaire mais pas forcément très sportive, les supporters marseillais ont décidé de leur propre initiative, de rendre une petite visite nocturne aux Anglais.

Les Marseillais lancent le choc de la C1

Selon les informations du journal The Sun, plusieurs supporters marseillais se sont introduits à proximité de l'hôtel des joueurs de Tottenham et y ont craqué des fumigènes, feu d'artifice et des pétards afin de chambouler leur sommeil. Plusieurs vidéos montrant les scènes ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. Si Tottenham n'a pas communiqué sur cette technique de déstabilisation adverse à la sauce turque ou grecque, les fans de l'OM espèrent que les joueurs marseillais auront un ascendant psychologique sur les Spurs et que la bande d'Harry Kane sera fatiguée par cette nuit agitée. Le tabloïd anglais annonce que les bruits ont duré de 1h du matin, jusqu'à 04h30. L'OM c'était incliné 2-0 au match aller malgré une bonne entame de match et aura l'ambition d'inverser la tendance. Dans cette rencontre décisive, présentée comme le match de l'année pour les Marseillais, Igor Tudor espère réaliser un exploit pour définitivement entre dans le cœur des supporters qui ont déjà tout fait pour aider leur équipe et qui pousseront l'OM pendant 90 minutes.