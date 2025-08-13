Nouvelle exigence, Ounahi va agacer l’OM jusqu’au bout

Dans : OM.

Placé dans le loft suite à son retour de prêt, Azzedine Ounahi joue avec les nerfs de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain ne fait rien pour faciliter son départ alors que ses dirigeants aimeraient s’en séparer au plus vite.

Malgré les départs de Simon Ngapandouetnbu et d’Ismaël Koné, l’Olympique de Marseille n’a pas totalement vidé son loft. Comme Faris Moumbagna ou le défenseur central Bamo Meïté, Azzedine Ounahi attend toujours la bonne opportunité pour s’en aller. L’offre attendue n’était pas celle du Spartak Moscou, recalée par le milieu de terrain alors que les dirigeants marseillais se voyaient déjà encaisser les 12 millions d’euros promis par la formation russe.

De quoi générer des tensions entre l’international marocain et ses supérieurs. Et la situation ne risque pas de s’arranger après le nouveau refus du joueur. Séduit par ses performances en prêt la saison dernière, le Panathinaïkos a tenté de conclure son transfert définitif. Mais d’après le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis, l’ancien Angevin s’y est opposé. Son avenir passera uniquement par une écurie des cinq principaux championnats européens dont la Grèce ne fait pas partie.

« Pour Ounahi c’est hors de question de s’engager définitivement pour le Panathinaïkos, a prévenu notre confrère dans des propos relayés par Football Club de Marseille. (…) Et pourtant le Pana en a envie, ils sont prêts à mettre une somme qui se rapproche des exigences de Marseille. Mais le joueur lui ne veut pas venir et il veut jouer dans un club du top 5 européen, c’est son but. Il a un objectif par rapport à la Coupe du monde et d’autres choses avec le Maroc. Il sait qu’il doit jouer dans un championnat compétitif. »

Ounahi trop cher pour Gérone

Alors qui pour accueillir le Marseillais ? « On sait que Gérone est là, mais aujourd’hui ils n’ont pas la possibilité financièrement de mettre la somme réclamée par l’OM sur la table. Et en plus, Gérone n’a pas non plus une masse salariale incroyable et auront même des difficultés à payer le salaire actuel qu’il a à Marseille, a ajouté le journaliste. Il y a encore peut-être d’autres options de mercato — on l’a vu la saison dernière où l’offre du Panathinaïkos est venue en toute fin de mercato — et il n’est pas impossible que ça se dirige dans le même style. » Le club phocéen devra encore se montrer patient.