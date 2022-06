Nico González, l'OM sur une pépite du Barça

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM s’accélère. Le club phocéen est proche d’un accord avec Axel Witsel, libre après son expérience au Borussia Dortmund.

L’international belge de 33 ans est le choix de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria pour compenser le départ à Aston Villa de Boubacar Kamara. Mais tandis que la venue d’Axel Witsel est en très bonne voie, d’autres milieux de terrain pourraient débarquer à l’OM dans les semaines à venir. A en croire les informations du journal espagnol Sport, Pablo Longoria a par exemple des vues sur le jeune Nico Gonzalez. Utilisé à 36 reprises par Xavi au FC Barcelone cette saison, le milieu de terrain espagnol de 20 ans est néanmoins barré par la rude concurrence de Sergio Busquets, de Gavi ou encore de Frenkie De Jong à son poste. De quoi réfléchir à un départ et susciter l’intérêt de clubs moins huppés que Barcelone mais tout de même qualifiés pour la Ligue des Champions à l’instar de l’OM.

Nico Gonzalez ciblé par Longoria au mercato

Pablo Longoria a ainsi sollicité le FC Barcelone pour connaître les conditions d’un prêt de Nico Gonzalez. A ce jour, le club catalan ne se ferme aucune porte dans le dossier de son milieu de terrain espagnol de 20 ans. Un prêt est envisageable mais pour l’instant, le joueur et le Barça souhaitent temporiser. Nico Gonzalez devrait donc effectuer le début de la pré-saison avec Xavi en Catalogne et une décision sera prise dans le courant de l’été en fonction des arrivées et des départs à Barcelone. L’espoir est donc toujours de mise pour Marseille dans le dossier Nico Gonzalez, mais Pablo Longoria devra se montrer très patient s’il veut avoir une chance de rafler la mise. Au milieu de terrain, outre Axel Witsel, le président de l’OM a des vues sur Francis Coquelin, auteur d’une grosse saison à Villarreal sous les ordres d’Unai Emery.