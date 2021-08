Nice-OM : L'agresseur de Payet jugé dès ce mercredi !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La justice a décidé de ne pas laisser traîner les choses suite aux incidents intervenus pendant le match Nice-OM. Le supporter accusé d'avoir frappé Dimitri Payet sera jugé dans les prochaines heures.

Au lendemain de l’incroyable scénario vécu à l’Allianz Riviera, les policiers avaient interpellé et placé en garde à vue un supporter de l’OGC Nice âgé de 28 ans résidant à Mandelieu-la-Napoule. Il est vrai que l’homme en question était facilement identifiable tant il a été photographié et filmé « en pleine action » au moment où il s’était attaqué Dimitri Payet, lequel venait de renvoyer vers les tribunes une bouteille qui lui avait été jetée dessus. Il avait fallu l'intervention de plusieurs joueurs des deux équipes pour éviter que les coups pleuvent.

Jugement immédiat pour l'agresseur de Dimitri Payet

Présenté à un juge et mis en examen pour « entrée sur une aire de jeu d'enceinte sportive troublant le déroulement de la compétition » et « violences volontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours en réunion sur Dimitri Payet à l'occasion d'une manifestation sportive », l’agresseur sera jugé ce mercredi après-midi dans le cadre d’une procédure en comparution immédiate. Une décision qui sera regardée de près par la Ligue de Football Professionnel et la Ministre déléguée au sport, lesquels ont déjà fait savoir qu'ils attendaient des sanctions lourdes afin d'envoyer un signal à ceux qui seraient tentés de continuer à pourrir la vie du championnat de Ligue 1.