Neymar s'offre à l'OM, McCourt va trancher

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un ailier gauche, l’OM s’est embourbé dans le dossier Igor Paixao, pour qui Feyenoord est très gourmand, et pourrait surprendre tout le monde en fonçant sur un autre Brésilien : Neymar.

Très cohérent jusqu’à présent avec les signatures de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina, le mercato de l’Olympique de Marseille va-t-il basculer dans l’irrationnel ? Un gros nom est sur le point de débarquer en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang, lequel va revenir à l’OM pour une seconde pige. Mais selon la presse espagnole, une autre star bien connue des amoureux de la Ligue 1 est sur les tablettes du club phocéen : Neymar.

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🤍🖤 pic.twitter.com/Bu6FwnFtV9 — Neymar Jr (@neymarjr) July 23, 2025

Aussi fou que cela puisse paraître, le média Fichajes nous apprend que l’Olympique de Marseille pense très fort à l’ancien joueur du PSG pour renforcer son couloir gauche, où la piste Igor Paixao est complexe tout comme celle menant au très courtisé Malick Fofana. Désireux de briller à un an de la Coupe du monde 2026 qu’il veut disputer avec le Brésil, Neymar serait très emballé à l’idée de revenir en Europe. De là à signer à Marseille ? L’hypothèse ne déplait pas au joueur et à son entourage selon le média, qui affirme que Neymar est emballé à l’idée de rallier la cité phocéenne.

Neymar à l'OM, la folie du mercato ?

Avec une forte exposition et une participation à la prochaine Ligue des Champions, l’OM coche toutes les cases aux yeux du joueur. Marseille est de son côté prêt à consentir de gros efforts sur le plan financier pour rendre possible cette spectaculaire signature. Frank McCourt devra tout de même trancher un dossier aussi bouillant et onéreux puisque les émoluments du Brésilien à Santos sont colossaux. Selon la presse auriverde, il perçoit un salaire mensuel fixe de 163.000 euros en plus de 90% de ses droits à l’image, qui front grimper la note totale à près d’un million d’euros par mois. Un salaire que l’OM ne sera pas du tout prêt à offrir à Neymar alors que des éléments tels que Rabiot, Greenwood ou Hojbjerg perçoivent à peine la moitié de cette somme.