Neymar à l'OM, Marseille le maltraite déjà

Par Guillaume Conte

La rumeur de la venue de Neymar à l'OM fait forcément réagir, mais les supporters marseillais préfèrent se réjouir des joueurs qui arrivent vraiment dans leur club. Et tacler le Brésilien au passage.

Après une période de pause, le mercato de l’OM s’emballe en cette fin de mois de juillet, puisque c’est Igor Paixao qui est attendu à Marseille ce jeudi. L’ailier brésilien arrive en provenance du Feyenoord Rotterdam et Pablo Longoria a fait, avec l’accord de Frank McCourt, un énorme effort financier pour rafler la mise devant la concurrence de Leeds et la gourmandise du club néerlandais. Ce mercredi, c’était Pierre-Emerick Aubameyang qui marquait son retour avec une arrivée triomphale à l’aéroport de Marignane devant des supporters en délire.

L'OM a trouvé mieux que Neymar

Voila qui tranche avec son arrivée dans des conditions assez timorées en 2023, et son départ par la petite porte au début de la saison dernière, malgré l’arrivée de Roberto De Zerbi en raison d’une grosse offre financière venue d’Arabie Saoudite. Visiblement, les supporters de l’OM lui ont pardonné sans aucun problème, et les florilèges captés par La Provence lors de son passage devant le public ce mercredi en disent long. Les suiveurs du club olympien comprennent bien, qu’à 35 ans, Aubameyang soit allé chercher un gros chèque en Saudi Pro League pour mettre tout le monde à l’abri pour des générations.

Et ils estiment aussi que ce recrutement est la meilleure chose possible, bien mieux qu’aller chercher cet été un Neymar hors de forme et ancien du PSG. « Oh Auba’, t’es chez toi, ici c’est Marseille on s’en tape de Neymar ! », lu a notamment fait savoir un supporter qui a fait son choix entre la forme toujours impeccable du Gabonais, et la fin de carrière bien triste du prodige révélé à Santos. Nul ne sait ce que le mercato réserve encore, mais s’il y a un ailier brésilien qui va signer à l’OM dans les prochains jours, c’est bien Igor Paixao et là aussi, les fans marseillais lui préparent un accueil digne des grands espoirs placés en lui.