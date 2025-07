Newcastle fait rire l'OM avec une offre ridicule

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans le viseur de la Juventus Turin, Leonardo Balerdi a également la cote en Angleterre. Newcastle est prêt à offrir 30 millions d’euros à l’OM pour le défenseur argentin selon la presse britannique.

Auteur d’une très grosse saison avec l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi attise les convoitises en ce début de mercato estival. La Juventus Turin en a fait l’une de ses priorités, mais est sur le point de jeter l’éponge face à l’inflexibilité des dirigeants olympiens. L’OM ne souhaite pas vendre son capitaine, homme de base du projet de jeu de Roberto De Zerbi. Une position très ferme qui a refroidi la Juventus donc, mais pas Newcastle, son outre courtisan principal. La presse britannique confirme que les Magpies n’ont pas encore jeté l’éponge et rêvent toujours de s’offrir Leonardo Balerdi d’ici la fin de l’été.

Newcastle prêt à lâcher 30 ME pour Balerdi

A en croire les informations de Football Insider, Newcastle pourrait rapidement offrir 30 millions d’euros à l’Olympique de Marseille pour l’ancien défenseur central du Borussia Dortmund. Une somme qui commence à devenir intéressante pour le club phocéen, qui avait payé seulement 10 millions d’euros pour faire venir l’international argentin il y a cinq ans. Cette offre de Newcastle devrait toutefois être refusée par l’OM, qui ne souhaite pas écouter les propositions en-dessous de 50 millions d’euros pour son capitaine cet été.

Balerdi sacrifié, l'OM refuse un échange fou https://t.co/hsviuWmPxX — Foot01.com (@Foot01_com) July 6, 2025

Un moyen pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia de le déclarer intransférable pour le plus grand plaisir de Roberto De Zerbi. Car si l’entraîneur italien sait que l’OM doit vendre pour garder un équilibre financier, l’ancien coach de Brighton est moins conciliant sur certains dossiers. S’il a accepté par exemple la vente de Luis Henrique à l’Inter, il est catégoriquement opposé à un potentiel départ de Leonardo Balerdi. Newcastle est à présent au courant de la position de l’OM et le club anglais sait qu’il devra faire sauter la banque s’il veut avoir une infime chance de récupérer le défenseur de 26 ans au mercato.